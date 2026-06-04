Американский суд признал незаконным сбор Трампа в $100 тысяч за рабочие визы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Федеральный судья в Бостоне отменил один из самых жёстких иммиграционных барьеров администрации Трампа. Окружной судья Лео Сорокин признал незаконным сбор в $100 тысяч за визы H-1B, введённый Трампом для найма высококвалифицированных иностранных специалистов. Иск подали Калифорния и ещё 19 штатов.В 42-страничном решении Сорокин согласился с позицией истцов: сбор является «несанкционированным налогом», а не «регуляторным платежом», как настаивала администрация. «Президент не имеет полномочий вводить налог, если такое право не делегировано Конгрессом через закон», – написал судья.До введения сбора компании, как правило, платили за оформление H-1B от $2 до $5 тысяч в зависимости от обстоятельств. Рост стоимости резко сократил число заявок: к 15 февраля Служба гражданства и иммиграции США получила лишь 85 платежей по $100 тысяч.Это не единственный иск против сбора: Торговая палата США оспаривает его в федеральном суде Вашингтона, ещё одно дело подали религиозные и трудовые организации в Сан-Франциско – что создаёт риск противоречивых решений сразу в трёх апелляционных округах.Трамп уже отреагировал на решение: «Это просто безумие – то, что происходит с судебной системой. Они очень сильно вредят нашей стране». Администрация намерена обжаловать решение. Мероприятие для возрастной категории 18+