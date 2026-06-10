Женщина с двумя детьми пострадала в ДТП в Пышме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, примерно в 07.50 в посёлке Пышма, на 176-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, столкнулись Mazda 6 и Lada Priora. В результате ДТП пострадала женщина и двое детей.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла по вине 37-летней водительницы Mazda, которая при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество Lada, за рулём которой был 18-летний молодой человек.В результате ДТП пострадали пассажиры молодого водителя: 50-летняя мама, 11-летний мальчик и 10-летняя девочка. Их с ушибами увезли в Пышминскую ЦРБ.По словам водительницы Mazda 6, она не заметила приближающийся автомобиль. На женщину составили два протокола (ч. 1 ст. 12.27 и ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ). По факту аварии проводится проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+