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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о торговле контрафактным табаком

17.39 Вторник, 9 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге вынесли приговор Анжеле Гуломовой. Орджоникидзевский районный суд признал её виновной в незаконном обороте контрафактной табачной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, она продавала табачные изделия без маркировки на территории района в августе-сентябре 2025 года. Когда это обнаружилось, у неё изъяли продукцию стоимостью свыше 6 млн рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Сколько контрафактного табака она успела продать, в ведомстве не уточнили.

С учётом позиции прокурора суд назначил ей штраф в размере 450 тысяч рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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