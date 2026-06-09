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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о торговле контрафактным табаком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор Анжеле Гуломовой. Орджоникидзевский районный суд признал её виновной в незаконном обороте контрафактной табачной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, она продавала табачные изделия без маркировки на территории района в августе-сентябре 2025 года. Когда это обнаружилось, у неё изъяли продукцию стоимостью свыше 6 млн рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Сколько контрафактного табака она успела продать, в ведомстве не уточнили.
С учётом позиции прокурора суд назначил ей штраф в размере 450 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, она продавала табачные изделия без маркировки на территории района в августе-сентябре 2025 года. Когда это обнаружилось, у неё изъяли продукцию стоимостью свыше 6 млн рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Сколько контрафактного табака она успела продать, в ведомстве не уточнили.
С учётом позиции прокурора суд назначил ей штраф в размере 450 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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