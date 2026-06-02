Возрастное ограничение 18+
В Москве подали в суд на Аллу Пугачеву из-за долга в 8 722 рубля за электричество
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Московская объединённая энергетическая компания обратилась к мировому судье Пресненского района с иском о взыскании задолженности с певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Сумма долга составляет 8 722 рубля 19 копеек.
По данным telegram-каналов, задолженность накопилась с октября 2023 по январь 2026 года. Утверждается, что речь идёт о квартире в одном из элитных жилых комплексов на Арбате. По данным Lenta.ru, весной объект выставили на продажу за пять миллионов долларов – около 391 миллиона рублей. Отмечается, что это ниже рынка: аналогичные варианты в том же здании предлагаются почти за 500 миллионов.
Дата судебного заседания пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным telegram-каналов, задолженность накопилась с октября 2023 по январь 2026 года. Утверждается, что речь идёт о квартире в одном из элитных жилых комплексов на Арбате. По данным Lenta.ru, весной объект выставили на продажу за пять миллионов долларов – около 391 миллиона рублей. Отмечается, что это ниже рынка: аналогичные варианты в том же здании предлагаются почти за 500 миллионов.
Дата судебного заседания пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда. Мероприятие для возрастной категории 18+
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