Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин взял на контроль дело о незаконном удержании человека в реабилитационном центре в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Якову Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела против сотрудников реабилитационного центра в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, сотрудники центра принудительно поместили мужчину в учреждение и удерживали его там, вынудив подписать документы о якобы добровольном пребывании. Впоследствии пострадавшему удалось бежать. Дело возбуждено по двум статьям УК – незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят допросы и обыски, назначены судебные экспертизы.
Подобные случаи в последнее время фиксируются регулярно, в том числе в Екатеринбурге. В ноябре 2025 года силовики закрыли филиал сети Анны Хоботовой в посёлке Исеть, где содержались 22 подростка от 10 до 18 лет. В апреле 2026 года в Чкаловском районе города было возбуждено ещё одно уголовное дело – против частной клиники по лечению зависимостей, где незаконно удерживали пациентов.
Также недавно, по данным телеграм-канала «Вечерних ведомостей» , в городе был выявлен ещё один рехаб с грубыми нарушениями – «Свободные люди» пермского психолога, расположенный на улице Контролёров в медгородке психиатрической больницы №12. Прокурорская проверка зафиксировала три инцидента 2025–2026 годов. Сотрудники центра сдирали наждачкой самодельную татуировку 13-летнему воспитаннику – у ребёнка развилось загноение, скорую вызвали только после вмешательства прокуратуры. Другому 13-летнему подростку рану зашили немедицинскими нитками и иглой. Помимо этого, в центре произошло массовое отравление детей рецептурным антидепрессантом с наркотическим эффектом. В учреждении не было ни медработника, ни медкабинета, ни лицензии на медицинскую деятельность. Несмотря на эти выявленные судом нарушения, рехаб отделался лишь предупреждением. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, сотрудники центра принудительно поместили мужчину в учреждение и удерживали его там, вынудив подписать документы о якобы добровольном пребывании. Впоследствии пострадавшему удалось бежать. Дело возбуждено по двум статьям УК – незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят допросы и обыски, назначены судебные экспертизы.
Подобные случаи в последнее время фиксируются регулярно, в том числе в Екатеринбурге. В ноябре 2025 года силовики закрыли филиал сети Анны Хоботовой в посёлке Исеть, где содержались 22 подростка от 10 до 18 лет. В апреле 2026 года в Чкаловском районе города было возбуждено ещё одно уголовное дело – против частной клиники по лечению зависимостей, где незаконно удерживали пациентов.
Также недавно, по данным телеграм-канала «Вечерних ведомостей» , в городе был выявлен ещё один рехаб с грубыми нарушениями – «Свободные люди» пермского психолога, расположенный на улице Контролёров в медгородке психиатрической больницы №12. Прокурорская проверка зафиксировала три инцидента 2025–2026 годов. Сотрудники центра сдирали наждачкой самодельную татуировку 13-летнему воспитаннику – у ребёнка развилось загноение, скорую вызвали только после вмешательства прокуратуры. Другому 13-летнему подростку рану зашили немедицинскими нитками и иглой. Помимо этого, в центре произошло массовое отравление детей рецептурным антидепрессантом с наркотическим эффектом. В учреждении не было ни медработника, ни медкабинета, ни лицензии на медицинскую деятельность. Несмотря на эти выявленные судом нарушения, рехаб отделался лишь предупреждением. Мероприятие для возрастной категории 18+
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