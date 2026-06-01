Ученые выяснили, какие средства лучше всего защищают от комаров

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Фумигаторы-испарители оказались самым эффективным средством защиты от комаров по сравнению со спиралями, ароматическими свечами и ультразвуковыми отпугивателями. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного университета в составе международной исследовательской группы. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Insect Science, пишут РИА Новости.Эксперименты проводили в Мали — в сельской местности у реки Нигер и в пригороде Бамако, где комары активны круглый год и могут быть переносчиками опасных заболеваний. Исследователи проверяли разные виды средств защиты в часы максимальной активности насекомых.По словам директора Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Романа Яковлева, электронные нагреватели с летучими пиретроидами создавали вокруг себя своеобразный «купол»: комары либо не могли найти жертву, либо погибали на подлете. Дымные спирали, свечи с цитрусовым запахом и ультразвуковые устройства показали значительно более слабый эффект или вовсе не сработали.Наиболее эффективными против комаров родов Aedes и Anopheles оказались вещества из группы летучих пиретроидов, которые используются в фумигаторах, работающих от розетки. Они воздействуют на нервную систему насекомых и парализуют их. Для комаров рода Culex, распространенных в умеренном климате, лучше всего проявили себя средства с трансфлутрином и метофлутрином.В ТюмГУ отметили, что в тропических регионах укусы комаров опасны не только зудом, но и риском заражения малярией или лихорадкой денге. В России также встречаются комары родов Aedes и Anopheles, однако риск тропических инфекций значительно ниже.Исследование провели ученые ТюмГУ и Томского государственного университета совместно с коллегами из Венгрии, Гвинеи, Германии, Греции, Канады, Литвы, Мали и США. Мероприятие для возрастной категории 18+