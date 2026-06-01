Число погибших при взрыве химического вещества в Петербурге выросло до четырёх

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате которых погибли четыре человека.Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, расследование ведётся по части 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.По версии следствия, днём 8 июня сотрудники организации, занимающейся производством и продажей химической продукции, проводили работы в арендованном здании на территории Калининского района. Во время работ произошли детонация химического вещества и последующее возгорание.Первоначально погибли два человека, среди которых оказался собственник компании. Позднее стало известно, что ещё две женщины получили смертельные травмы при обрушении конструкций здания.Кроме того, с места происшествия госпитализированы двое мужчин с различными повреждениями.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, а также лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+