Возрастное ограничение 18+
Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной продлили меру пресечения
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения адвокату Жанне Калегиной, которую обвиняют в подкупе свидетеля по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности.
Калегиной вменяют подкуп свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и покушение на подкуп свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ с учётом ч. 1 ст. 30 УК РФ).
Ранее сообщалось, что речь идёт о деле об изнасиловании и убийстве двух девочек в 1990‑е годы, по которому в качестве обвиняемого проходит бизнесмен Андрей Шевнин. Подробнее об этом деле Вечерние ведомости писали в материалах здесь и здесь. Также о том, по каким громким делам Жанна Калегина выступала в роли защитника, мы писали ранее. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Суд продлил обвиняемой срок содержания под домашним арестом до 16 сентября 2026 года включительно»,
– сообщили в пресс-службе свердловских судов.
Калегиной вменяют подкуп свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и покушение на подкуп свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ с учётом ч. 1 ст. 30 УК РФ).
Ранее сообщалось, что речь идёт о деле об изнасиловании и убийстве двух девочек в 1990‑е годы, по которому в качестве обвиняемого проходит бизнесмен Андрей Шевнин. Подробнее об этом деле Вечерние ведомости писали в материалах здесь и здесь. Также о том, по каким громким делам Жанна Калегина выступала в роли защитника, мы писали ранее. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Обвиняемого в гибели четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами отправили под домашний арест
03 июня 2026
03 июня 2026