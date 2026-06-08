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Авито Работа поможет промышленникам искать кадры для предприятий

11.40 Среда, 10 июня 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Авито Работа и Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» будут вместе работать над вопросами подбора и удержания сотрудников для промышленного сектора. Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках деловой программы ПМЭФ управляющий директор Авито Работы Антон Уваров и председатель правления союза Антон Ковалёв, сообщает пресс-служба Авито. 

Как сообщили в Авито Работе, партнёрство направлено на поддержку работодателей и соискателей на промышленном рынке труда. Стороны планируют развивать инструменты подбора специалистов, анализировать ситуацию в отраслях и повышать привлекательность карьеры на производстве.

По данным Авито Работы, с января по май 2026 года количество вакансий в тяжёлом машиностроении выросло на 68%, в энергетике – на 21%. Аналитику платформы планируют использовать для мониторинга рынка труда и поиска релевантных специалистов.

В рамках сотрудничества Авито Работа и «Клуб молодых промышленников» намерены проводить вебинары для работодателей, готовить материалы о рынке труда, ожиданиях соискателей, развитии HR-бренда, современных форматах занятости и расширении географии найма.

«Партнёрство с “Клубом молодых промышленников” позволит нам глубже погрузиться в специфику производственного сектора и предложить его представителям действенные инструменты подбора персонала: от найма квалифицированных специалистов до аналитики рынка труда. Мы разделяем цель поддержать рост отрасли и готовы вносить в это свой вклад: делиться аналитикой платформы, экспертизой рынка, успешными кейсами работодателей, эксклюзивными практиками», – заявил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.

Председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалёв отметил, что для промышленных предприятий доступ к эффективным инструментам подбора персонала становится конкурентным преимуществом.

«Участники нашего Клуба управляют предприятиями более чем в 50 регионах страны, и перед каждым из них стоит задача найти и удержать квалифицированных специалистов. Сотрудничество с Авито Работой даёт нам возможность выстроить системную работу с рынком труда, опираясь на реальную аналитику платформы и лучшие практики ведущих работодателей», – сказал Ковалёв.

Ранее Авито Работа и Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились вместе работать над вопросами подбора и удержания сотрудников для промышленного сектора, развивать инструменты поиска специалистов и использовать аналитику платформы для мониторинга рынка труда.

Отмечается, что межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» работает с 2019 года. Сейчас он объединяет более 250 участников из более чем 50 регионов России и проводит свыше 150 мероприятий в год.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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