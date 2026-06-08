Свердловская ГАИ начала выдавать госномера с кодом «166»





рассказали в областном УГИБДД. «Первыми обладателями знаков с новым кодом региона стали Роман Марьяненко и Евгений Северьянов, их вручил лично начальник подразделения Александр Горнеев, поздравив автомобилистов и вручив памятные подарки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области начала выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона – «166».Там также подчеркнули, что номера с кодами «66», «96» и «196» сохраняют юридическую силу и замене не подлежат.Напомним, код «166» ввели из-за того, что комбинации в действующих сериях исчерпали себя. Мероприятие для возрастной категории 18+