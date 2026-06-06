В России готовят особые правила для торгов USDT, BNB и USDC

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Россия вплотную подошла к введению полноценного регулирования криптовалютного рынка. Законопроект планируется принять в июне, а вступить в силу он должен до конца года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По отдельным пунктам потребуется переходный период.Неквалифицированные инвесторы получат доступ ко всей пятёрке крупнейших по капитализации криптовалют – Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC, однако для части из них условия будут жёстче. Как рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков, USDT и USDC вызывают особое беспокойство: эмитенты этих долларовых стейблкоинов работают в западной правовой системе, а значит сохраняется риск заморозки средств российских пользователей. BNB связан с биржей Binance, которая ранее ограничивала обслуживание россиян. Для торгов этими валютами могут ввести комиссии, лимиты и иные защитные механизмы.По данным «Известий», окончательный перечень доступных криптовалют будет различаться у разных организаторов торгов – Банк России определит его самостоятельно. Неквалифицированным инвесторам предстоит пройти тестирование перед выходом на рынок; покупки у одного посредника ограничат суммой до 300 тысяч рублей.Законопроект уже практически готов ко второму чтению в Госдуме, сообщил Чебесков. Мероприятие для возрастной категории 18+