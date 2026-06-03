Возрастное ограничение 18+
Свердловская область получит ещё 54 миллиона на лекарства для льготников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство России дополнительно выделяет 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Из них 54 миллиона получит Свердловская область.
Как сообщает департамент информационной политики области, председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
Подчеркивается, что Свердловская область – один из лидеров по объёму средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В текущем году на эти цели выделили 10,5 миллиарда рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщает департамент информационной политики области, председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
«Регион получил 54 миллиона 32 тысячи рублей – это третья по размеру сумма среди всех регионов страны»,
– отметили в ДИПе.
Подчеркивается, что Свердловская область – один из лидеров по объёму средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В текущем году на эти цели выделили 10,5 миллиарда рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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