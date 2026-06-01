Возрастное ограничение 18+
Первоуральца наказали ограничением свободы за хранение оружия по просьбе знакомого
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд вынес приговор местному жителю, у которого дома сотрудники ФСБ нашли самодельный пистолет и патроны.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина хранил у себя дома оружие, которое отдал ему знакомый. Согласно материалам дела, оно лежало у него дома с 24 февраля 2022 года по 2 июня 2025 года, когда его изъяли.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и назначил ему в качестве наказания 1 год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина хранил у себя дома оружие, которое отдал ему знакомый. Согласно материалам дела, оно лежало у него дома с 24 февраля 2022 года по 2 июня 2025 года, когда его изъяли.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и назначил ему в качестве наказания 1 год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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