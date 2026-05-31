МВД попросило сократить число кикшеринговых самокатов в Москве из-за роста аварийности

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Главное управление МВД по Москве обратилось в Центр организации дорожного движения с предложением урезать квоты на количество электросамокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе. Письмо направил главный государственный инспектор безопасного дорожного движения по Москве Александр Быков – пишут федеральные СМИ.Поводом стала статистика по авариям с участием средств индивидуальной мобильности: с января по май 2026 года число ДТП с самокатами выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 306 случаев. В 26% аварий водителями были несовершеннолетние. Один человек погиб, 320 получили травмы.В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов, причём все они пользовались арендным транспортом. В 19 случаях виновники скрылись с места происшествия.Быков также обратил внимание, что по условиям договора между ЦОДД и кикшеринговыми операторами ведомство вправе сокращать парк самокатов или электровелосипедов любого сервиса на тысячу единиц, если виновником ДТП оказался несовершеннолетний.Сейчас жителям Москвы доступны в аренду 60 тысяч самокатов. Представитель ЦОДД перенаправил вопросы в департамент транспорта – официальной реакции властей города пока не поступало.Сами операторы кикшеринга в ответ на инициативу предупредили: сокращение прокатного парка приведёт к росту числа личных самокатов, контролировать которых значительно сложнее. Мероприятие для возрастной категории 18+