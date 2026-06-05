Возрастное ограничение 18+

Почётных граждан Екатеринбурга теперь будут чествовать в ноябре

21.14 Вторник, 9 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге официально изменилась дата торжественной церемонии присвоения звания «Почётный гражданин города». Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, сегодня, 9 июня депутаты Гордумы приняли першение о переносе времени проведения.

Ранее церемония традиционно проходила в августе. Но из администрации города поступило предложение о переносе срока, а думцы его поддержали. Теперь церемония «Почётный гражданин» будет проводиться в ноябре.

Основная причина переноса — желание приурочить торжественное мероприятие к исторической дате основания Екатеринбурга. День рождения уральской столицы отмечается в третью субботу ноября и вручение знаков почётным горожанам станет частью празднования годовщины со дня основания города.

Звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» является высшей формой признания заслуг перед городом. На данный момент почётными гражданами стали 140 екатеринбуржцев: музыканты, художники, учёные, врачи и представители других профессий.

Решение депутатов уже вступило в силу. Ближайшее вручение знаков «Почётный гражданин» состоится в ноябре 2026 года.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:45 Подростка обвиняют хищении у вдовы участника боевых действий из Ирбита 2,5 млн рублей
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14:43 Хостелы Екатеринбурга освободили от туристического налога
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12:58 Каждый пятый работник на Урале учится за счёт работодателя
12:17 675 тысяч заплатил призывник из Екатеринбурга, пытаясь уклониться от срочной службы
11:19 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении «взяток» на 50 миллионов
10:06 СМИ сообщают о смерти подозреваемого в изнасиловании подростка в Екатеринбурге
09:57 В Нижнем Тагиле на Красногвардейской водитель Lada сбил 13-летнего подростка
09:30 После драки в автобусе в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
22:30 Денис Паслер рассказал о специальной процедуре ремонта дороги, применяемой ради сохранности печально известно храма в Нейво-Шайтанском
22:12 Вышел документальный фильм о деревянной архитектуре Екатеринбурга — поводом его снять стал снос дома Топоркова
21:09 Директора лесничества в Новой Ляле оштрафовали за трудоустройство экс-госслужащего
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