Возрастное ограничение 18+
Почётных граждан Екатеринбурга теперь будут чествовать в ноябре
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге официально изменилась дата торжественной церемонии присвоения звания «Почётный гражданин города». Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, сегодня, 9 июня депутаты Гордумы приняли першение о переносе времени проведения.
Ранее церемония традиционно проходила в августе. Но из администрации города поступило предложение о переносе срока, а думцы его поддержали. Теперь церемония «Почётный гражданин» будет проводиться в ноябре.
Основная причина переноса — желание приурочить торжественное мероприятие к исторической дате основания Екатеринбурга. День рождения уральской столицы отмечается в третью субботу ноября и вручение знаков почётным горожанам станет частью празднования годовщины со дня основания города.
Звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» является высшей формой признания заслуг перед городом. На данный момент почётными гражданами стали 140 екатеринбуржцев: музыканты, художники, учёные, врачи и представители других профессий.
Решение депутатов уже вступило в силу. Ближайшее вручение знаков «Почётный гражданин» состоится в ноябре 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ранее церемония традиционно проходила в августе. Но из администрации города поступило предложение о переносе срока, а думцы его поддержали. Теперь церемония «Почётный гражданин» будет проводиться в ноябре.
Основная причина переноса — желание приурочить торжественное мероприятие к исторической дате основания Екатеринбурга. День рождения уральской столицы отмечается в третью субботу ноября и вручение знаков почётным горожанам станет частью празднования годовщины со дня основания города.
Звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» является высшей формой признания заслуг перед городом. На данный момент почётными гражданами стали 140 екатеринбуржцев: музыканты, художники, учёные, врачи и представители других профессий.
Решение депутатов уже вступило в силу. Ближайшее вручение знаков «Почётный гражданин» состоится в ноябре 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
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