Почётных граждан Екатеринбурга теперь будут чествовать в ноябре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге официально изменилась дата торжественной церемонии присвоения звания «Почётный гражданин города». Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, сегодня, 9 июня депутаты Гордумы приняли першение о переносе времени проведения.Ранее церемония традиционно проходила в августе. Но из администрации города поступило предложение о переносе срока, а думцы его поддержали. Теперь церемония «Почётный гражданин» будет проводиться в ноябре.Основная причина переноса — желание приурочить торжественное мероприятие к исторической дате основания Екатеринбурга. День рождения уральской столицы отмечается в третью субботу ноября и вручение знаков почётным горожанам станет частью празднования годовщины со дня основания города.Звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» является высшей формой признания заслуг перед городом. На данный момент почётными гражданами стали 140 екатеринбуржцев: музыканты, художники, учёные, врачи и представители других профессий.Решение депутатов уже вступило в силу. Ближайшее вручение знаков «Почётный гражданин» состоится в ноябре 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+