Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области утром объявляли ракетную опасность
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в 07.27 в Свердловской области объявляли ракетную опасность.
Об этом в своих соцсетях писал губернатор Денис Паслер, призывая оставаться в укрытиях до отбоя опасности.
На момент публикации режим ракетной опасности отменили. Он действовал около двух часов.
Напомним, обо всех подозрительных объектах власти просят сообщать по единому номеру экстренных служб «112».
Мероприятие для возрастной категории 18+
Об этом в своих соцсетях писал губернатор Денис Паслер, призывая оставаться в укрытиях до отбоя опасности.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,
– писал глава региона.
На момент публикации режим ракетной опасности отменили. Он действовал около двух часов.
Напомним, обо всех подозрительных объектах власти просят сообщать по единому номеру экстренных служб «112».
Мероприятие для возрастной категории 18+
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