Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге отменили единовременную плату за размещение НТО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургская городская дума одобрила предложение освободить предпринимателей от единовременной платы за право заключения договора на размещение НТО.
Ранее предприниматели были обязаны вносить плату сразу же после итогов аукциона. Этот платёж считался ценой за право на заключение договора и определялся независимым оценщиком, что также требовало дополнительных финансовых и временных затрат. При этом спецификация НТО не учитывалась, из-за чего сильнее всего страдали киоски с печатной продукцией.
Теперь предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение.
Ожидается, что это не только позволит облегчить вход на рынок НТО, но и увеличить спрос на места размещения и повысить количество заявок на аукционах. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ранее предприниматели были обязаны вносить плату сразу же после итогов аукциона. Этот платёж считался ценой за право на заключение договора и определялся независимым оценщиком, что также требовало дополнительных финансовых и временных затрат. При этом спецификация НТО не учитывалась, из-за чего сильнее всего страдали киоски с печатной продукцией.
Теперь предпринимателям останется вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение.
«Формула её расчета учитывает сразу несколько объективных факторов, например, территориальное расположение киоска и социальную значимость реализуемой продукции. Окончательный размер годовой платы, как и прежде, будет определяться по итогам аукциона»,
– объяснили в мэрии.
Ожидается, что это не только позволит облегчить вход на рынок НТО, но и увеличить спрос на места размещения и повысить количество заявок на аукционах. Мероприятие для возрастной категории 18+
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