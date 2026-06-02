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Осуждённый за изнасилование пытался освободиться от наказания в Нижнем Тагиле

11.59 Среда, 10 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Нижнем Тагиле осуждённый за преступление против половой неприкосновенности Шамиль Фарамазов пытался выйти из исправительной колонии, ходатайствовав об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в мае 2023 года Тагилстроевский районный суд приговорил Фарамазова к 12 годам в исправительной колонии строгого режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Согласно материалам дела, в период с мая по декабрь 2019 года он надругался над малолетней девочкой в доме на улице Металлургов.

В судебном заседании Шамиль Фарамазов настаивал на освобождении, утверждая, что у него серьёзная болезнь.

Однако помощник Тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возразил против удовлетворения заявленного ходатайства, указав на то, что его заболевание не препятствует отбыванию наказания.

«На день рассмотрения судом ходатайства осуждённого неотбытая им часть назначенного судом основного наказания составила 8 лет 5 месяцев 4 дня лишения свободы»,

– отметили в прокуратуре.


Судья согласился с мнением помощника прокурора и отказал осуждённому в освобождении из исправительной колонии строгого режима.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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