В России рассчитывают получить разрешение на две вакцины против рака мозга до конца года

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова допустила, что в 2026 году в России могут официально одобрить сразу две онковакцины против глиобластомы – одной из самых агрессивных опухолей головного мозга. Об этом она заявила в интервью РИА Новости, отметив: «В 2026 году я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы».По словам Скворцовой, первым препаратом станет пептидная вакцина «Глиопепт». Несколько позже ожидается официальное одобрение мРНК-вакцины «Глиорна». Разрешение на последнюю планируют получить ближе к концу года.По состоянию на апрель 2026 года обе вакцины против глиобластомы проходили регламентированные доклинические исследования. Это означает, что до выхода на рынок препараты ещё должны пройти клинические испытания на пациентах. Мероприятие для возрастной категории 18+