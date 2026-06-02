Stellantis отзывает 1,3 миллиона Jeep по всему миру из-за риска возгорания

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Американский автопроизводитель Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллиона внедорожников Jeep Wrangler и пикапов Jeep Gladiator выпуска 2021–2025 годов из-за угрозы пожара. Владельцам рекомендовано до устранения неисправности парковать машины на улице, подальше от строений и других автомобилей, сообщает Fox Business.По данным Американского агентства по безопасности дорожного движения NHTSA, причиной отзыва стал дефект в проводке насоса электрогидравлического усилителя руля: перегрев может привести к возгоранию даже при заглушённом двигателе. Представитель Stellantis Фрэнк Матёк уточнил, что «в редких случаях это может привести к перегреву воспламеняемых материалов и пожару».Отзыв охватывает около 1,08 миллиона автомобилей в США, 106 тысяч в Канаде, 23 тысячи в Мексике и порядка 125 тысяч на других рынках. В рамках кампании владельцам проверят и при необходимости заменят жгут проводки или насос усилителя руля. Ремонт планируется завершить не позднее июля и будет проводиться бесплатно у официальных дилеров.По данным Detroit News, проблему выявила внутренняя проверка самой компании.Нынешний отзыв – крупнейший в череде недавних проблем Jeep. В конце мая Stellantis уже отозвал 419 тысяч Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L из-за программного сбоя, способного задержать срабатывание боковых подушек безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+