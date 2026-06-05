Квадратный метр в Екатеринбурге за год подорожал на 7,2%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге средняя стоимость одного квадратного метра подорожала на 7,2%. Такие данные Вечерним ведомостям приводит команда аналитиков bnMAP.Так, в июне 2025 года квадратный метр в уральской столице стоил 164,2 тысячи рублей, достигнув 176,1 тысячи рублей в июне 2026 года, притом что в мае этого года его средняя стоимость составляла 176,4 тысячи рублей.Для сравнения: в Москве квадратный метр подорожал на 26,5% (с 593,4 до 750,8 тыс. руб.), в Московской области – на 14,9% (с 195,2 до 224,2 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге – на 22,1% (с 305,8 до 373,3 тыс. руб.), в Ленинградской области – на 10,3% (с 166,5 до 183,6 тыс. руб.).Также в лидерах по динамике оказалась Уфа, где за год цена выросла на 15,6%, из которых 14,4% только за месяц (177,5 тыс. руб. в июне 2025 года; 179,4 тыс. руб. в мае 2026 года; 205,2 тыс. руб. в июне 2026 года). Аналитики связывают такой резкий рост цен с тем, что из предложения ушли жилые комплексы с более низкой ценой за квадратный метр. Мероприятие для возрастной категории 18+