В Кушве Lada въехала в Chery: пострадали женщина и ребёнок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кушве госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Ленина, где 8 июня в 18.35 в Chery Tiggo 4 Pro въехала Lada Granta. Сообщается, что в результате аварии пострадал ребёнок.По данным УГИБДД по Свердловской области, 56-летняя женщина на Lada не выдержала дистанцию до Chery, в которой ехала 36-летняя женщина с девятилетней девочкой. В результате ДТП пострадал ребёнок и водительница Lada Granta.Известно, что родители самостоятельно отвезли девочку в больницу, где после оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.Водительницу Lada Granta доставили в приёмный покой на скорой, но от госпитализации она отказалась. На женщину составили два протокола: по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (за нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).Мероприятие для возрастной категории 18+