В БелГУ разработали шкалу для выявления скрытых рисков хронических заболеваний у женщин

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Ученые НИУ «БелГУ» разработали инструмент, который помогает по признакам астении выявлять у женщин скрытые риски развития хронических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в издании «Первичная медико-санитарная помощь».Астения, или синдром хронической усталости, может проявляться постоянной слабостью, истощением и сниженным настроением. По словам специалистов, женщины подвержены этому состоянию чаще, а с возрастом вероятность его развития растет из-за увеличения числа факторов риска.Обычно астению оценивают с помощью шкал, измеряющих общую усталость или тяжесть утомления. Однако, как отмечают исследователи, такие методы не всегда позволяют увидеть скрытые нарушения, которые могут предшествовать хроническим заболеваниям.Новая шкала, разработанная в БелГУ, помогает определить женщин с повышенным риском артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, ожирения, предиабета и пресаркопении – снижения мышечной массы без выраженного ухудшения силы и работоспособности.По словам профессора кафедры факультетской хирургии НИУ «БелГУ» Светланы Горелик, метод не заменяет лечение, но может дать врачу возможность заметить неблагоприятные изменения на раннем этапе. Надежность шкалы, по данным разработчиков, составляет 85–90%.В исследовании участвовали женщины старше 55 лет. В дальнейшем ученые планируют проверить шкалу на более многочисленных и разнообразных группах, а затем рассмотреть возможность ее включения в стандартные протоколы осмотров – в бумажном виде или в формате приложения. Мероприятие для возрастной категории 18+