Свердловский ВООПИК разработал план спасения деревяного зодчества Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С официальной инициативой по спасению деревянного зодчества Екатеринбурга и Свердловской области выступило региональное отделение ВООПИК. План соответствующей программы уже направлен губернатору.Представители свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры предлагают создать специальную целевую программу по сохранению исторической деревянной застройки. Также в инициативу входит формирование профильной рабочей группы. Успешный пример такой работы уже есть — это опыт соседней Тюмени.Однако свердловские общественники не ограничиваются лишь предложениями и рекомендациями. Они готовы взять на себя ответственность за сохранение объектов. В подтверждение своих намерений отделение обратилось к губернатору с просьбой передать в безвозмездное пользование уникальный архитектурный ансамбль — дом Панова и дом Лебедева на улице Сакко и Ванцетти. Эти здания пустуют с 2006 года и постепенно разрушаются от времени и воздействия ряда факторов, присущих городской среде. В ВООПИК подчёркивают, что располагают аттестованными государственными экспертами, опытными архитекторами-реставраторами и инженерами, способными обеспечить меры сохранения и даже реставрации подобных исторических строений.Общественники готовы самостоятельно разработать проект реставрации и планируют провести комплексное восстановление зданий. В отреставрированных стенах они предлагают открыть общественный центр сохранения культурного наследия.Как отмечают в ВООПИКе ситуация с деревянным зодчеством в Екатеринбурге критическая: из 89 взятых под охрану памятников 25 полностью утрачены. Ещё три объекта уже сняты с охраны, а более 20 оставшихся зданий находятся в аварийном состоянии. Мероприятие для возрастной категории 18+