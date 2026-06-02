Возрастное ограничение 18+
Минцифры и Роскомнадзор попросили силовиков поддержать разблокировку Roblox в России
Министерство цифрового развития совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие блокировки с игровой платформы Roblox. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.
Там также уточнили, что в начале июня завершилось согласование с компанией необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей.
Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. РКН обосновывал это многократным неисполнением требований по безопасности детей – удалению материалов с экстремистским контентом, насилием и призывами к противоправным действиям. В январе 2026 года регулятор заявлял, что оснований для разблокировки нет. После этого платформа ввела обязательную возрастную верификацию и отключила голосовые и текстовые чаты для пользователей из России. Тем не менее РКН эти шаги тогда достаточными не признал.
Когда именно блокировка будет снята – не уточняется. Окончательное решение остаётся за правоохранительными органами, к которым обратились ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – говорится в заявлении ведомства.
Там также уточнили, что в начале июня завершилось согласование с компанией необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей.
Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. РКН обосновывал это многократным неисполнением требований по безопасности детей – удалению материалов с экстремистским контентом, насилием и призывами к противоправным действиям. В январе 2026 года регулятор заявлял, что оснований для разблокировки нет. После этого платформа ввела обязательную возрастную верификацию и отключила голосовые и текстовые чаты для пользователей из России. Тем не менее РКН эти шаги тогда достаточными не признал.
Когда именно блокировка будет снята – не уточняется. Окончательное решение остаётся за правоохранительными органами, к которым обратились ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+
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