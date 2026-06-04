В Ельцин-центре откроется выставка легендарного фотографа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге скоро можно будет увидеть советскую жизнь без прикрас и официальной позолоты. Она запечатлена в фотографиях Владимира Сычёва, выставка которых откроется уже завтра в «ельцинском» небоскрёбе.В основе экспозиции «Непарадный портрет советской жизни» — уникальные фотографии из коллекции музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Их автор — Владимир Сычёв — фотограф с мировым именем. Он одним из первых показал Западу не плакатный, а настоящий СССР. Его камера запечатлела повседневную жизнь советского человека. В его снимках советская символика соседствует с обыденными сценами, что создаёт ощущение искренности, очарования и одновременно меланхолии эпохи застоя. Сычёв дружил со многими художниками-нонконформистами, которые становились героями его фотопортретов. Среди них — Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Леонид Губанов, Алексей Хвостенко и многие другие.Экспозиция в Ельцин-центре делится на три взаимодополняющих раздела. Первый называется «Советская повседневность». Второй — «Лица андеграунда». Третий раздел посвящён легендарной «Выставке в Измайлове» и состоит из серии кадров, сделанных 29 сентября 1974 года на первой официально разрешённой выставке нонконформистов под открытым небом.Торжественное открытие состоится 10 июня в 19.00 на третьем этаже Ельцин-центра. Вход на открытие, а в последующие дни на саму выставку свободный для всех желающих. Мероприятие для возрастной категории 18+