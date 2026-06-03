Возрастное ограничение 18+
Дождь и грозы ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются дожди и грозы. Также ожидается туман.
В четверг, 11 июня, в регионе дожди, местами сильные. В отдельных районах гроза, ночью и утром туман. Ночью +10...+15 °C, днём +17...22 °C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе местами порывы до 12 м/сек.
В столице Урала дождь, днём гроза. Ночью +12...+14 °C, днём +18...+20 °C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 12 июня, в Свердловской области дожди, местами грозы. Ночью +10...+15 °C, днём +21...+26 °C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +12...+14 °C, небольшой дождь; днём +21...+23 °C, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 11 июня, в регионе дожди, местами сильные. В отдельных районах гроза, ночью и утром туман. Ночью +10...+15 °C, днём +17...22 °C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе местами порывы до 12 м/сек.
В столице Урала дождь, днём гроза. Ночью +12...+14 °C, днём +18...+20 °C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 12 июня, в Свердловской области дожди, местами грозы. Ночью +10...+15 °C, днём +21...+26 °C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +12...+14 °C, небольшой дождь; днём +21...+23 °C, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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