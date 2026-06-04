Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржец пошёл на свидание с девушкой и столкнулся с грабителями
Фото предоставлено полицией
В Екатеринбурге двое молодых людей притворились девушкой в интернете и ограбили 18-летнего студента, который пришёл встретиться с собеседницей из сети.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, потерпевший познакомился с «девушкой» в интернете 2 июня. С его слов, новая знакомая практически сразу предложила встретиться в реальности и назначила местом встречи улицу Билимбаевскую в районе дома № 25.
Свидание было назначено на половину первого ночи, но молодого человека это почему-то не смутило, и он пришёл в назначенное время. Вот только ждала его не очаровательная собеседница, а двое агрессивно настроенных парней. Они потребовали у юноши объяснений, почему он вёл интимную переписку с несовершеннолетней, а затем, угрожая избить, отобрали телефон. С его мобильника незнакомцы перевели себе 20 тысяч рублей и, уходя, пригрозили, что если он обратится в полицию, то его переписку с юной девушкой передадут правоохранителям.
Молодой человек не побоялся обратиться в полицию, и правоохранители смогли быстро установить личности нападавших.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц». Им грозит до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта сейчас под стражей.
Тех, кто, возможно, пострадал от подозреваемых, просят обращаться в отдел полиции № 10 (ул. Кишиневская, 35), 356-42-10 (Дежурная часть), +7(904)385-20-96 (Уголовный розыск).
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, потерпевший познакомился с «девушкой» в интернете 2 июня. С его слов, новая знакомая практически сразу предложила встретиться в реальности и назначила местом встречи улицу Билимбаевскую в районе дома № 25.
Свидание было назначено на половину первого ночи, но молодого человека это почему-то не смутило, и он пришёл в назначенное время. Вот только ждала его не очаровательная собеседница, а двое агрессивно настроенных парней. Они потребовали у юноши объяснений, почему он вёл интимную переписку с несовершеннолетней, а затем, угрожая избить, отобрали телефон. С его мобильника незнакомцы перевели себе 20 тысяч рублей и, уходя, пригрозили, что если он обратится в полицию, то его переписку с юной девушкой передадут правоохранителям.
Молодой человек не побоялся обратиться в полицию, и правоохранители смогли быстро установить личности нападавших.
«Подозреваемыми оказались жители Железнодорожного района, один из которых ранее уже привлекался к ответственности за грабеж, а второй – за угон. Они признали свою причастность к произошедшему и рассказали, что вели общение с жертвой от лица выдуманной девушки»,
– рассказали в полиции.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц». Им грозит до семи лет лишения свободы. Оба фигуранта сейчас под стражей.
Тех, кто, возможно, пострадал от подозреваемых, просят обращаться в отдел полиции № 10 (ул. Кишиневская, 35), 356-42-10 (Дежурная часть), +7(904)385-20-96 (Уголовный розыск).
Мероприятие для возрастной категории 18+
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