В Сухоложском районе сбивший ребёнка водитель попытался откупить шоколадкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадал ребёнок. Оно случилось сегодня, 9 июня, в Сухоложском районе Свердловской области.Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, наезд на несовершеннолетнего пешехода произошёл примерно в 16.14 в селе Курьи на улице Карла Маркса. За рулём неустановленного транспортного средства находился неизвестный водитель, а жертвой аварии стала двенадцатилетняя девочка. Она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда автомобиль сбил её прямо на «зебре».После совершенного наезда водитель вышел из машины и подошёл к пострадавшей, чтобы уточнить её состояние. Однако, его забота о пострадавшей ограничилась лишь тем, что он купил девочке шоколадку в ближайшем магазине. Однако на этом благородство водителя закончилось — он вернулся за руль своего авто и скрылся с места происшествия, не дождавшись ни скорой помощи, ни сотрудников полиции.В результате ДТП девочка получила травмы. Её доставили в Сухоложскую районную больницу, где сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.Правоохранительные органы начали розыскные мероприятия. Им предстоит установить личность водителя и марку скрывшегося автомобиля. Всех, кто может помочь с этим, просят позвонить в дежурную часть полиции по телефону: 8 (34373) 4-27-87 или по номеру 102. Мероприятие для возрастной категории 18+