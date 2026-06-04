Верховный суд начал тестировать ИИ для помощи судьям и секретарям

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В десяти регионах России начали пилотное внедрение отечественных программ с элементами искусственного интеллекта для работы судов. Новые решения смогут автоматически расшифровывать аудиозаписи судебных заседаний, а также помогать судьям анализировать материалы дел и проверять проекты судебных актов на соответствие правовым позициям Верховного суда.Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на круглом столе по вопросам использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве, который прошёл в Белоруссии.По словам главы высшей судебной инстанции, сегодня цифровые технологии открывают для судебной системы новые возможности — от электронного документооборота и видеоконференцсвязи до применения нейросетей. В частности, пилотируемые программы должны избавить секретарей судебных заседаний от многочасовой расшифровки аудиозаписей и ускорить работу судей с документами.При этом Краснов отметил, что развитие технологий в судебной сфере связано и с новыми вызовами, среди которых кибератаки, защита конфиденциальной информации и вопросы использования цифровых доказательств. В Верховном суде также проводится анализ судебной практики, связанной с применением технологий искусственного интеллекта, результаты которого могут быть использованы для выработки единообразных подходов и совершенствования законодательства.Глава Верховного суда подчеркнул, что цифровизация должна помогать повышать эффективность правосудия, однако ответственность за вынесение решений в любом случае остаётся за судьёй. Мероприятие для возрастной категории 18+