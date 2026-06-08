



– уточнил исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев. «Из этой страны ввезли более 670 тонн – 60% весового объема. Это несколько меньше, чем годом ранее: в 2025 году на Узбекистан приходилось почти 67% всех поставок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Начиная с апреля на Урал привезли более тысячи тонн абрикосов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.Основным поставщиком стал Узбекистан.Впервые в этом году абрикосы привезли из Таджикистана – на них пришлось 17% весового объема.Также с середины мая на Урал начали привозить персики. На данный момент более 400 тонн привезли из Турции (84% весового объема), Китая (5%) и Узбекистана (11%). Мероприятие для возрастной категории 18+