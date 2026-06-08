Папа Римский сегодня освятит строящуюся 144 года Саграду Фамилию

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Папа Лев XIV сегодня вечером отслужит торжественную мессу в барселонской базилике Саграда Фамилия и официально освятит башню Иисуса Христа. Базилика стала самым высоким церковным зданием в мире – 172,5 метра.20 февраля этого года на башню был установлен последний элемент – верхний крест весом почти 100 тонн, изготовленный в Германии. По данным Vatican News, с этого момента внешние работы на центральной башне считаются завершёнными. Башня превзошла Ульмский собор в Германии, державший рекорд более 130 лет.Высота выбрана не случайно. По данным Popular Science, Гауди намеренно спроектировал башню на несколько метров ниже барселонского холма Монжуик: архитектор считал, что творение рук человеческих не должно превосходить творение Бога.На мессе ожидается присутствие премьер-министра Испании Педро Санчеса, сообщает Smithsonian Magazine. Дата выбрана символически: сегодня исполняется ровно 100 лет со дня гибели Антонио Гауди – 10 июня 1926 года он был сбит трамваем в Барселоне.Впрочем, финальная точка ещё впереди. По данным Popular Science, полное завершение строительства ожидается к 2034 году – через 152 года после закладки первого камня. Внутренние работы в самой башне продолжатся до 2028 года. Мероприятие для возрастной категории 18+