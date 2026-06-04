В Канаде задержали 17 лет летавшего по поддельным документам пилота

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Канадская полиция задержала бывшего сотрудника авиакомпании Air Canada, который, по версии следствия, почти 17 лет управлял пассажирскими самолетами, используя поддельные документы о летной подготовке и квалификации.Как сообщают канадские СМИ, расследование началось после проверки документов пилота. Следователи установили, что часть представленных им лицензий и сертификатов могла быть поддельной. Несмотря на это, мужчина на протяжении многих лет работал в гражданской авиации, выполняя регулярные пассажирские рейсы.По данным правоохранительных органов, за время своей карьеры он успел поработать в нескольких авиакомпаниях и налетать тысячи часов. Сейчас следствие выясняет, каким образом фальшивые документы в течение столь длительного времени проходили проверки со стороны работодателей и авиационных служб.Пилоту предъявлены обвинения, связанные с подлогом документов и мошенничеством. Ему грозит суд. Мероприятие для возрастной категории 18+