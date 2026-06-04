Национализированный Radisson Blu в Челябинске снова выставили на торги – теперь почти за миллиард

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Государство предпринимает очередную попытку продать челябинский отель Radisson Blu. Пакет акций компании «Отельстрой», которой принадлежит гостиница, выставлен на торги за 994 млн 224 тысячи рублей, сообщают «Известия». Заявки принимают до вечера 16 июня, итоги подведут 18 июня.Отель был построен в 2014 году – проект появился ещё в 2011-м, когда Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области. Это был первый объект международной сети Radisson Blu в городе. В 2024 году Генпрокуратура добилась национализации бизнес-империи Юревича и его партнёра, бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, указав на коррупционное происхождение активов. Оба фигуранта дела находятся в международном розыске.Попытки продать национализированное имущество уже предпринимались – безуспешно. По данным Коммерсанта, в марте этого года торги по ряду активов не состоялись: покупателей не нашлось ни на отель в составе лота с ТРК «Родник», ни на другие объекты.Параллельно на продажу выставлен ещё один актив из того же портфеля – ТРК «Урал» («Киномакс») в центре Челябинска стартовой ценой 794 млн 757 тысяч рублей, также сообщают «Известия». Мероприятие для возрастной категории 18+