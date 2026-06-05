Пентагон внёс Alibaba, Baidu, BYD и NIO в список запрещённых

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Министерство обороны США официально признало четырёх крупнейших китайских корпоративных игроков угрозой национальной безопасности. Alibaba, Baidu, BYD и NIO включены в «чёрный список» Пентагона – перечень компаний, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с Министерством промышленности и информатизации КНР. Документ опубликован в Федеральном реестре США.Основанием для включения всех четырёх компаний стало их сотрудничество с Министерством промышленности и информатизации КНР. Помимо них, в обновлённый перечень вошли фармацевтическая компания WuXi AppTec, производитель роботов Unitree, сетевое оборудование TP-Link, солнечные компании JA Solar и Trina Solar, а также ряд производителей аккумуляторов и лидарных систем.Речь идёт о так называемом списке 1260H – он назван по соответствующему разделу Закона США об оборонном бюджете 2021 года. Попадание в него не влечёт автоматического введения санкций, однако компаниям запрещено выступать подрядчиками американского военного ведомства. Кроме того, этот статус способен насторожить инвесторов и ударить по деловой репутации.Новые ограничения вступят в силу 30 июня – именно тогда начнут действовать запреты на контракты с Министерством обороны для попавших в список компаний.Публикации предшествовал странный эпизод в феврале: Пентагон разместил аналогичный список, но буквально через несколько минут удалил его без каких-либо объяснений. Прецеденты оспаривания включения в список уже были: ранее в него внесли Xiaomi, акции которой после этого упали на 11%, однако производитель оспорил решение и добился исключения. Мероприятие для возрастной категории 18+