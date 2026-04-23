У 22 учеников 116-й екатеринбургской гимназии нашли сальмонеллу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У 22 учеников 116-й екатеринбургской гимназии, страдавших от недомогания, подтвердился сальмонеллёз. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Также при проверке пищеблока (организатор питания – ООО «Аппетит») представители Роспотребнадзора нашли нарушения, связанные с обработкой сырья, инвентаря и приготовлением блюд. По решению суда работу кухни приостановили на 30 суток.
Классы, в которых были зарегистрированы случаи отравления, перевели на дистанционное обучение.
«У 22 заболевших выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp»,
– говорят в ведомстве.
