Возрастное ограничение 18+
В ВООПИиК предложили губернатору Паслеру программу спасения деревянного зодчества Екатеринбурга
...и попросили в безвозмездное пользование два заброшенных особняка
Дом Панова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) направило официальное обращение губернатору Свердловской области Денису Паслеру с двумя предложениями: создать специальную целевую программу по сохранению деревянного зодчества региона и сформировать профильную рабочую группу; а также передать отделению в безвозмездное пользование ансамбль домов Панова и Лебедева на улице Сакко и Ванцетти.
Поводом для обращения стала статистика cохранности объектов деревяного зодчества: как заявляют в обществе охраны памятников, из 89 деревянных памятников, взятых под госохрану в Екатеринбурге, 25 уже полностью утрачены, ещё 3 сняты с охраны. А более 20 из оставшихся зданий находятся в аварийном или ненадлежащем состоянии. Эти же данные, к слову, приводят авторы документального фильма «Екатеринбург деревянный: жизнь в XXI веке», вышедшего накануне.
Дома Панова и Лебедева, которые ВООПИиК просит передать в пользование, пустуют с 2006 года. В обращении отделение указывает, что располагает аттестованными государственными экспертами, архитекторами-реставраторами и инженерами, готовыми самостоятельно разработать проектную документацию и провести комплексную реставрацию. По итогам работ в зданиях планируется открыть общественный центр сохранения культурного наследия.
В качестве ориентира ВООПИиК называет опыт Тюмени, где подход к сохранению деревянного зодчества принято считать образцовым.
Ранее писали о планах правительства Свердловской области выставить дома Панова и Лебедева на торги.
Отметим, что в Екатеринбурге уже есть опыт сохранения заброшенных зданий-памятников силами общественных организаций — к примеру, знаменитую Белу башню на Уралмаше 12 лет приводили в порядок архитекторы из группы «Подельники». Мероприятие для возрастной категории 18+
Поводом для обращения стала статистика cохранности объектов деревяного зодчества: как заявляют в обществе охраны памятников, из 89 деревянных памятников, взятых под госохрану в Екатеринбурге, 25 уже полностью утрачены, ещё 3 сняты с охраны. А более 20 из оставшихся зданий находятся в аварийном или ненадлежащем состоянии. Эти же данные, к слову, приводят авторы документального фильма «Екатеринбург деревянный: жизнь в XXI веке», вышедшего накануне.
Дома Панова и Лебедева, которые ВООПИиК просит передать в пользование, пустуют с 2006 года. В обращении отделение указывает, что располагает аттестованными государственными экспертами, архитекторами-реставраторами и инженерами, готовыми самостоятельно разработать проектную документацию и провести комплексную реставрацию. По итогам работ в зданиях планируется открыть общественный центр сохранения культурного наследия.
«Региональное отделение Общества обладает достаточными компетенциями и готово взять на себя обязательства по подготовке научно-проектной документации и выполнению комплекса реставрационных работ на Объекте. Нашему городу остро необходима образовательно-методическая площадка по вопросам сохранения наследия, которая могла бы успешно функционировать на базе СРО ВООПИК в упомянутых исторических зданиях»,
— говорится в обращении к свердловскому губернатору.
В качестве ориентира ВООПИиК называет опыт Тюмени, где подход к сохранению деревянного зодчества принято считать образцовым.
Ранее писали о планах правительства Свердловской области выставить дома Панова и Лебедева на торги.
Отметим, что в Екатеринбурге уже есть опыт сохранения заброшенных зданий-памятников силами общественных организаций — к примеру, знаменитую Белу башню на Уралмаше 12 лет приводили в порядок архитекторы из группы «Подельники». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Вышел документальный фильм о деревянной архитектуре Екатеринбурга — поводом его снять стал снос дома Топоркова
08 июня 2026
08 июня 2026
Плотинке предлагают присвоить статус достопримечательного места. В ВООПИиК считают это опасным
08 июня 2026
08 июня 2026