В ВООПИиК предложили губернатору Паслеру программу спасения деревянного зодчества Екатеринбурга

— говорится в обращении к свердловскому губернатору.

«Региональное отделение Общества обладает достаточными компетенциями и готово взять на себя обязательства по подготовке научно-проектной документации и выполнению комплекса реставрационных работ на Объекте. Нашему городу остро необходима образовательно-методическая площадка по вопросам сохранения наследия, которая могла бы успешно функционировать на базе СРО ВООПИК в упомянутых исторических зданиях»,