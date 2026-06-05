Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с 15 июня изменятся маршруты одного троллейбуса и двух автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два с половиной месяца изменится движение троллейбусного маршрута № 33 и автобусов № 41 и № 68 в связи с заменой труб на участке улицы Краснофлотцев, от Донской до Таганской.
Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» закроют движение на период проведения работ по модернизации магистральных тепловых сетей с 15 июня по 30 августа, предупреждают на официальном городском портале.
Таким образом троллейбус № 33 пойдёт по Коммунистической – Восстания – Фрезеровщиков – Таганская – Красных Командиров – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Педагогический университет.
Автобус № 41 в направлении конечной остановки «Промышленный проезд» будет следовать по улицам Таганская – Баумана – Шефская – Краснофлотцев, а в направлении остановки «Заречный» по улицам Краснофлотцев – Шефская – Баумана –Таганская – Краснофлотцев.
Автобус № 68 в направлении остановки «Таганская» направится по улицам Краснофлотцев – Шефская – Баумана – Таганская. Мероприятие для возрастной категории 18+
Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» закроют движение на период проведения работ по модернизации магистральных тепловых сетей с 15 июня по 30 августа, предупреждают на официальном городском портале.
Таким образом троллейбус № 33 пойдёт по Коммунистической – Восстания – Фрезеровщиков – Таганская – Красных Командиров – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Педагогический университет.
Автобус № 41 в направлении конечной остановки «Промышленный проезд» будет следовать по улицам Таганская – Баумана – Шефская – Краснофлотцев, а в направлении остановки «Заречный» по улицам Краснофлотцев – Шефская – Баумана –Таганская – Краснофлотцев.
Автобус № 68 в направлении остановки «Таганская» направится по улицам Краснофлотцев – Шефская – Баумана – Таганская. Мероприятие для возрастной категории 18+
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