Возрастное ограничение 18+
Госдума разрешила регионам запрещать продажу вейпов
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет регионы правом полностью запрещать розничную продажу вейпов на своей территории, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно документу, субъекты РФ смогут вводить такой запрет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Ограничения будут распространяться на электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Для введения запрета региональным властям потребуется принять соответствующий региональный закон и уведомить уполномоченный федеральный орган.
Предполагается, что за нарушение регионального запрета продавцы могут лишиться права на реализацию никотинсодержащей продукции.
Ранее о готовности рассмотреть возможность введения ограничений на продажу вейпов заявляли власти ряда российских регионов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива о расширении полномочий регионов поступала в том числе от родительских сообществ и представителей системы образования.
«По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, подсаживают подростков. И очень быстро формируется зависимость», – заявил Володин.
Закон принят на фоне ужесточения регулирования рынка никотинсодержащей продукции. В частности, в 2025 году были повышены штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно документу, субъекты РФ смогут вводить такой запрет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Ограничения будут распространяться на электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Для введения запрета региональным властям потребуется принять соответствующий региональный закон и уведомить уполномоченный федеральный орган.
Предполагается, что за нарушение регионального запрета продавцы могут лишиться права на реализацию никотинсодержащей продукции.
Ранее о готовности рассмотреть возможность введения ограничений на продажу вейпов заявляли власти ряда российских регионов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива о расширении полномочий регионов поступала в том числе от родительских сообществ и представителей системы образования.
«По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, подсаживают подростков. И очень быстро формируется зависимость», – заявил Володин.
Закон принят на фоне ужесточения регулирования рынка никотинсодержащей продукции. В частности, в 2025 году были повышены штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Мероприятие для возрастной категории 18+
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