Госдума разрешила регионам запрещать продажу вейпов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет регионы правом полностью запрещать розничную продажу вейпов на своей территории, сообщает пресс-служба парламента.Согласно документу, субъекты РФ смогут вводить такой запрет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Ограничения будут распространяться на электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Для введения запрета региональным властям потребуется принять соответствующий региональный закон и уведомить уполномоченный федеральный орган.Предполагается, что за нарушение регионального запрета продавцы могут лишиться права на реализацию никотинсодержащей продукции.Ранее о готовности рассмотреть возможность введения ограничений на продажу вейпов заявляли власти ряда российских регионов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива о расширении полномочий регионов поступала в том числе от родительских сообществ и представителей системы образования.«По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, подсаживают подростков. И очень быстро формируется зависимость», – заявил Володин.Закон принят на фоне ужесточения регулирования рынка никотинсодержащей продукции. В частности, в 2025 году были повышены штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Мероприятие для возрастной категории 18+