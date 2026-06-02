Депутаты предложили ужесточить ответственность за массовые отравления детей в лагерях

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В России необходимо ужесточить административную и уголовную ответственность за массовые отравления детей в оздоровительных лагерях. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.По его словам, ранее в Госдуму уже был внесён законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для юридических лиц за подобные нарушения. Как отметил депутат, документ пока не принят.Миронов также обратил внимание на рост стоимости путёвок в детские лагеря. По его словам, в ряде регионов цены выросли на 7–21% по сравнению с прошлым годом, а в отдельных случаях увеличение оказалось ещё более значительным.По мнению парламентария, необходимо совершенствовать систему организации детского отдыха, уделяя особое внимание качеству питания, условиям пребывания детей и квалификации персонала. Он также заявил о необходимости дополнительных мер поддержки семей, отправляющих детей на отдых.Поводом для заявления стали сообщения о росте цен на путёвки и ранее фиксировавшиеся случаи массовых отравлений в детских оздоровительных учреждениях. Мероприятие для возрастной категории 18+