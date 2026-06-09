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Премия «Вызов» за три года собрала почти 1,5 тысячи заявок из 52 стран
Национальная премия «Вызов» за три сезона получила почти 1,5 тысячи заявок из 52 государств. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании попечительского совета фонда развития научно-культурных связей «Вызов».
По словам Чернышенко, международный статус премии помогает привлекать в Россию талантливых исследователей, а поддержка отечественных учёных способствует популяризации науки и повышению престижа научной профессии.
Участники заседания подвели итоги трёхлетней работы фонда и обсудили стратегию его развития до 2030 года. В ближайшие годы организация планирует расширять международное сотрудничество, увеличивать число партнёрств с научными центрами и университетами, запускать собственные программы поддержки исследователей, а также формировать сообщества экспертов и амбассадоров науки.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв отметил, что премия уже получила признание как в России, так и за рубежом, и имеет потенциал стать одной из заметных мировых площадок для признания научных достижений.
По итогам заседания попечительский совет утвердил стратегию развития фонда «Вызов» до 2030 года с учётом высказанных замечаний. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам Чернышенко, международный статус премии помогает привлекать в Россию талантливых исследователей, а поддержка отечественных учёных способствует популяризации науки и повышению престижа научной профессии.
Участники заседания подвели итоги трёхлетней работы фонда и обсудили стратегию его развития до 2030 года. В ближайшие годы организация планирует расширять международное сотрудничество, увеличивать число партнёрств с научными центрами и университетами, запускать собственные программы поддержки исследователей, а также формировать сообщества экспертов и амбассадоров науки.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв отметил, что премия уже получила признание как в России, так и за рубежом, и имеет потенциал стать одной из заметных мировых площадок для признания научных достижений.
По итогам заседания попечительский совет утвердил стратегию развития фонда «Вызов» до 2030 года с учётом высказанных замечаний. Мероприятие для возрастной категории 18+
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