Премия «Вызов» за три года собрала почти 1,5 тысячи заявок из 52 стран

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Национальная премия «Вызов» за три сезона получила почти 1,5 тысячи заявок из 52 государств. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании попечительского совета фонда развития научно-культурных связей «Вызов».По словам Чернышенко, международный статус премии помогает привлекать в Россию талантливых исследователей, а поддержка отечественных учёных способствует популяризации науки и повышению престижа научной профессии.Участники заседания подвели итоги трёхлетней работы фонда и обсудили стратегию его развития до 2030 года. В ближайшие годы организация планирует расширять международное сотрудничество, увеличивать число партнёрств с научными центрами и университетами, запускать собственные программы поддержки исследователей, а также формировать сообщества экспертов и амбассадоров науки.Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв отметил, что премия уже получила признание как в России, так и за рубежом, и имеет потенциал стать одной из заметных мировых площадок для признания научных достижений.По итогам заседания попечительский совет утвердил стратегию развития фонда «Вызов» до 2030 года с учётом высказанных замечаний. Мероприятие для возрастной категории 18+