Авито Работа и «Клуб молодых промышленников» займутся вопросами найма в промышленности

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито Работа и Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» договорились о сотрудничестве в сфере подбора и удержания кадров для промышленного сектора. Соглашение подписали в рамках деловой программы ПМЭФ управляющий директор Авито Работы Антон Уваров и председатель союза Антон Ковалёв.Партнёрство должно помочь работодателям и соискателям на рынке промышленного труда. Стороны планируют развивать инструменты подбора специалистов, анализировать ситуацию в отраслях и повышать привлекательность карьеры на производстве.По данным Авито Работы, с января по май 2026 года количество вакансий в тяжёлом машиностроении выросло на 68%, в энергетике – на 21%. Аналитика платформы будет использоваться для мониторинга рынка труда и поиска релевантных специалистов.В совместных планах Авито Работы и «Клуба молодых промышленников» – вебинары для работодателей, подготовка материалов о рынке труда, ожиданиях соискателей, развитии HR-бренда, современных форматах занятости и расширении географии найма.«Партнёрство с “Клубом молодых промышленников” позволит нам глубже погрузиться в специфику производственного сектора и предложить его представителям действенные инструменты подбора персонала: от найма квалифицированных специалистов до аналитики рынка труда. Мы разделяем цель поддержать рост отрасли и готовы вносить в это свой вклад: делиться аналитикой платформы, экспертизой рынка, успешными кейсами работодателей, эксклюзивными практиками», – заявил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.Председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалёв отметил, что для промышленных предприятий доступ к эффективным инструментам подбора персонала становится конкурентным преимуществом.«Участники нашего Клуба управляют предприятиями более чем в 50 регионах страны, и перед каждым из них стоит задача найти и удержать квалифицированных специалистов. Сотрудничество с Авито Работой даёт нам возможность выстроить системную работу с рынком труда, опираясь на реальную аналитику платформы и лучшие практики ведущих работодателей», – сказал Ковалёв.Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» работает с 2019 года. Сейчас он объединяет более 250 участников из более чем 50 регионов России и проводит свыше 150 мероприятий в год. Мероприятие для возрастной категории 18+