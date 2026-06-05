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Жителя Новоуральска обвиняют в осквернении символа воинской славы
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело жителя Новоуральска, который сфотографировал надпись на одной из мемориальных тумб на Аллее Славы и опубликовал фото в соцсетях, сопроводив пост своим комментарием.
Его обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ – «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённое публично».
Сегодня в суде огласили обвинительное заключение и допросили двух свидетелей. Подсудимый свою вину не признает. Мероприятие для возрастной категории 18+
Его обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ – «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённое публично».
«Согласно заключению эксперта, текст содержал презрительно-негативное отношение к сооружению. Таким образом, считает сторона обвинения, подсудимый публично осквернил символ воинской славы России»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Сегодня в суде огласили обвинительное заключение и допросили двух свидетелей. Подсудимый свою вину не признает. Мероприятие для возрастной категории 18+
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