Жителя Новоуральска обвиняют в осквернении символа воинской славы





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Согласно заключению эксперта, текст содержал презрительно-негативное отношение к сооружению. Таким образом, считает сторона обвинения, подсудимый публично осквернил символ воинской славы России»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело жителя Новоуральска, который сфотографировал надпись на одной из мемориальных тумб на Аллее Славы и опубликовал фото в соцсетях, сопроводив пост своим комментарием.Его обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ – «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённое публично».Сегодня в суде огласили обвинительное заключение и допросили двух свидетелей. Подсудимый свою вину не признает. Мероприятие для возрастной категории 18+