В Роспотребнадзоре назвали восемь прививок, которые нужно сделать каждому россиянину

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости перечислила прививки, которые необходимо сделать каждому жителю России. Речь идет о вакцинации от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.По словам Поповой, первые прививки человек получает уже в первые дни жизни: от туберкулеза и гепатита B. Затем по национальному календарю проводится вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.Глава ведомства отметила, что эти вакцины входят в национальный календарь профилактических прививок и обеспечивают иммунитет на долгие годы. Вакцинация по календарю проводится за счет федерального бюджета.Кроме того, в России ежегодно проходит сезонная вакцинация против гриппа. В Роспотребнадзоре считают, что она помогает удерживать заболеваемость на низком уровне. Мероприятие для возрастной категории 18+