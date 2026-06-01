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Встречавшегося с Путиным екатеринбургского преподавателя признали виновным в коррупции
Фото: kremlin.ru
Железнодорожный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор уже бывшему преподавателю Уральского железнодорожного техникума Юрию Черкашину.
Судья Жанна Челядинова признала Черкашина виновным в 15 эпизодах получения взяток от студентов (часть 3 статьи 290 УК) и назначила ему штраф в размере 1,5 млн рублей, а также запрет заниматься педагогической деятельностью в течение четырёх лет, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Для конспирации Черкашин переписывался со студентами с аккаунта с женским именем.
Общая сумма незаконного дохода составила 180 тысяч рублей.
В конце 2023 года Юрий Черкашин в числе победителей и наставников Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Екатерининском зале Кремля был принят Владимиром Путиным. Черкашин тогда сказал, что помимо работы преподавателем в Уральском железнодорожном техникуме, также преподаёт спецдисциплины в ОАО «РЖД».
Возможно, поездка в Кремль и внушила чувство безнаказанности для Черкашина — по крайней мере, согласно материалам дела, взятки от студентов он начал брать как раз с декабря 2023 года.
Ранее писали про серию дел против студентов железнодорожного техникума, обвиняемых в даче взяток, а также об аннулировании диплома одного из них. Мероприятие для возрастной категории 18+
Судья Жанна Челядинова признала Черкашина виновным в 15 эпизодах получения взяток от студентов (часть 3 статьи 290 УК) и назначила ему штраф в размере 1,5 млн рублей, а также запрет заниматься педагогической деятельностью в течение четырёх лет, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Для конспирации Черкашин переписывался со студентами с аккаунта с женским именем.
Черкашин, достоверно зная о выбранной студентом теме выпускной работы и о своем предстоящем назначении руководителем, начал требовать деньги за действия, входящие в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал созданный в мессенджере WhatsApp* бизнес-аккаунт с женским именем "Елена Ургупс". По аналогичной схеме были совершены и другие преступления»,
— говорится в обвинении.
Общая сумма незаконного дохода составила 180 тысяч рублей.
В конце 2023 года Юрий Черкашин в числе победителей и наставников Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Екатерининском зале Кремля был принят Владимиром Путиным. Черкашин тогда сказал, что помимо работы преподавателем в Уральском железнодорожном техникуме, также преподаёт спецдисциплины в ОАО «РЖД».
«Я представляю Свердловскую область, город Екатеринбург. В прошлом сам работал машинистом, также участвовал в конкурсах профмастерства, также побеждал в них — соответственно, при подготовке своего подопечного смог передать не только теоретические знания, но и практические.
— говорится в стенограмме на сайте Кремля.
— говорится в стенограмме на сайте Кремля.
Возможно, поездка в Кремль и внушила чувство безнаказанности для Черкашина — по крайней мере, согласно материалам дела, взятки от студентов он начал брать как раз с декабря 2023 года.
Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга
Ранее писали про серию дел против студентов железнодорожного техникума, обвиняемых в даче взяток, а также об аннулировании диплома одного из них. Мероприятие для возрастной категории 18+
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