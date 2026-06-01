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Встречавшегося с Путиным екатеринбургского преподавателя признали виновным в коррупции

12.49 Понедельник, 8 июня 2026
Фото: kremlin.ru
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Железнодорожный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор уже бывшему преподавателю Уральского железнодорожного техникума Юрию Черкашину.

Судья Жанна Челядинова признала Черкашина виновным в 15 эпизодах получения взяток от студентов (часть 3 статьи 290 УК) и назначила ему штраф в размере 1,5 млн рублей, а также запрет заниматься педагогической деятельностью в течение четырёх лет, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Для конспирации Черкашин переписывался со студентами с аккаунта с женским именем.

Черкашин, достоверно зная о выбранной студентом теме выпускной работы и о своем предстоящем назначении руководителем, начал требовать деньги за действия, входящие в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал созданный в мессенджере WhatsApp* бизнес-аккаунт с женским именем "Елена Ургупс". По аналогичной схеме были совершены и другие преступления»,

— говорится в обвинении.


Общая сумма незаконного дохода составила 180 тысяч рублей.

В конце 2023 года Юрий Черкашин в числе победителей и наставников Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Екатерининском зале Кремля был принят Владимиром Путиным. Черкашин тогда сказал, что помимо работы преподавателем в Уральском железнодорожном техникуме, также преподаёт спецдисциплины в ОАО «РЖД».

«Я представляю Свердловскую область, город Екатеринбург. В прошлом сам работал машинистом, также участвовал в конкурсах профмастерства, также побеждал в них — соответственно, при подготовке своего подопечного смог передать не только теоретические знания, но и практические.

говорится в стенограмме на сайте Кремля.


Возможно, поездка в Кремль и внушила чувство безнаказанности для Черкашина — по крайней мере, согласно материалам дела, взятки от студентов он начал брать как раз с декабря 2023 года.


Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

Ранее
писали про серию дел против студентов железнодорожного техникума, обвиняемых в даче взяток, а также об аннулировании диплома одного из них.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
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10:24 Жительницу Талицкого района обвиняют в убийстве сожителя
09:53 СК возбудил уголовное дело из-за анонимных угроз в адрес екатеринбурженки
09:28 Опасная поездка без ремней безопасности закончилась смертельным ДТП в Невьянском районе
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14:17 В свердловском «Яблоке» связали арест Грэя Болтачёва с высокими рейтингами партии в регионе
13:51 В Невьянском районе пьяный 17-летний подросток устроил ДТП с тремя автомобилями
13:02 В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая
12:43 Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале новой недели
11:43 Свердловскую область на конкурсе «Российское дерево года» представляет 270-летний кедр
19:30 Выразившего намерение баллотироваться от «Яблока» учёного задержали в Екатеринбурге
18:07 В эфире свердловского телеканала предложили говорить о семье на всех школьных предметах
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