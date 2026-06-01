Встречавшегося с Путиным екатеринбургского преподавателя признали виновным в коррупции

— говорится в обвинении.

Черкашин, достоверно зная о выбранной студентом теме выпускной работы и о своем предстоящем назначении руководителем, начал требовать деньги за действия, входящие в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал созданный в мессенджере WhatsApp* бизнес-аккаунт с женским именем "Елена Ургупс". По аналогичной схеме были совершены и другие преступления»,