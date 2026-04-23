Глава СК затребовал доклад по делу об отравлении в екатеринбургской гимназии № 116
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у свердловских следователей доклад по делу об отравлении учеников 116-й екатеринбургской гимназии.
Напомним, у 22 детей нашли сальмонеллу, а по факту массового отравления в школе возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
«Глава ведомства дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
