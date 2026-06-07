Более 8 миллионов школьников приняли участие во Всероссийской олимпиаде

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Число участников Всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году превысило 8 миллионов человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании межведомственной рабочей группы по развитию олимпиадного движения.По его словам, самым популярным предметом стала математика – в олимпиаде по ней приняли участие почти миллион школьников. В число наиболее востребованных дисциплин также вошли биология, информатика, физика и химия.Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заключительный этап олимпиады прошёл в 13 регионах России и на федеральной территории «Сириус». В нём участвовали более 8 тысяч школьников, а количество участий превысило 9 тысяч. Победителями и призёрами стали свыше 4 тысяч человек.Чернышенко также предложил создать экспертный совет для оценки возможных изменений в перечне олимпиадных дисциплин и поручить фонду «Талант и успех» сбор и обработку обратной связи по проведению соревнований.По данным правительства, после изменений, введённых в 2025 году, расширилась география победителей и призёров олимпиады, а также сократилось количество жалоб и число участников, не приехавших на заключительный этап. Мероприятие для возрастной категории 18+