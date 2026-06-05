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Маленький хвостатый Гамлет в Екатеринбурге получил ужасающие травмы
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Под опеку екатеринбургского благотворительного фонда «Клякса» попал бедолага с очень тяжёлыми ранениями. Даже повидавшие всякого ветеринарные врачи пришли в ужас, когда увидели этого маленького котёнка.
Судя по характеру травм, котёнок забрался под капот машины, где его сильно перемололо безжалостными механизмами. После осмотра стало понятно, что малыш, фактически, лишился одной передней лапки и глаза — спасти их не представляется возможным. А вот шансы на спасение жизни котёнку ещё есть, хоть и не очень большие.
При поступлении в ветклинику, пострадавшего назвали Гамлетом. При осмотре выяснилось, что это девочка, но и переименовывать пока не стали — сейчас задачи стоят куда более важные и неотложные. Состояние Гамлета оценивается как критическое. Помимо указанных травм, у него диагностирована диафрагмальная грыжа, обнаружен также воздух в грудной клетке. У котёнка пробита грудная клетка, через рану выступает часть печени. Ситуацию усугубляет анемия по крови и низкая температура тела. Обычно в таком состоянии животных не оперируют, но в данном случае иного выхода нет. Ветврачи приняли мужественное решение рискнуть и провести срочное хирургическое вмешательство. Для переливания крови нашли донора.
Как прошла операция ещё не известно. Но уже понятно, что понадобятся деньги на оплату диагностики, самой операции и — при успешном её проведении — стационара. Поэтому «Клякса» вновь объявляет сбор средств.
Финансово поучаствовать в судьбе хвостатой девочки по имени Гамлет можно денежными переводами по нижеуказанным реквизитам:
Судя по характеру травм, котёнок забрался под капот машины, где его сильно перемололо безжалостными механизмами. После осмотра стало понятно, что малыш, фактически, лишился одной передней лапки и глаза — спасти их не представляется возможным. А вот шансы на спасение жизни котёнку ещё есть, хоть и не очень большие.
При поступлении в ветклинику, пострадавшего назвали Гамлетом. При осмотре выяснилось, что это девочка, но и переименовывать пока не стали — сейчас задачи стоят куда более важные и неотложные. Состояние Гамлета оценивается как критическое. Помимо указанных травм, у него диагностирована диафрагмальная грыжа, обнаружен также воздух в грудной клетке. У котёнка пробита грудная клетка, через рану выступает часть печени. Ситуацию усугубляет анемия по крови и низкая температура тела. Обычно в таком состоянии животных не оперируют, но в данном случае иного выхода нет. Ветврачи приняли мужественное решение рискнуть и провести срочное хирургическое вмешательство. Для переливания крови нашли донора.
Как прошла операция ещё не известно. Но уже понятно, что понадобятся деньги на оплату диагностики, самой операции и — при успешном её проведении — стационара. Поэтому «Клякса» вновь объявляет сбор средств.
Финансово поучаствовать в судьбе хвостатой девочки по имени Гамлет можно денежными переводами по нижеуказанным реквизитам:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)Мероприятие для возрастной категории 18+
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КПП банка 770943002
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40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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