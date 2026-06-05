Маленький хвостатый Гамлет в Екатеринбурге получил ужасающие травмы

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Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Под опеку екатеринбургского благотворительного фонда «Клякса» попал бедолага с очень тяжёлыми ранениями. Даже повидавшие всякого ветеринарные врачи пришли в ужас, когда увидели этого маленького котёнка.Судя по характеру травм, котёнок забрался под капот машины, где его сильно перемололо безжалостными механизмами. После осмотра стало понятно, что малыш, фактически, лишился одной передней лапки и глаза — спасти их не представляется возможным. А вот шансы на спасение жизни котёнку ещё есть, хоть и не очень большие.При поступлении в ветклинику, пострадавшего назвали Гамлетом. При осмотре выяснилось, что это девочка, но и переименовывать пока не стали — сейчас задачи стоят куда более важные и неотложные. Состояние Гамлета оценивается как критическое. Помимо указанных травм, у него диагностирована диафрагмальная грыжа, обнаружен также воздух в грудной клетке. У котёнка пробита грудная клетка, через рану выступает часть печени. Ситуацию усугубляет анемия по крови и низкая температура тела. Обычно в таком состоянии животных не оперируют, но в данном случае иного выхода нет. Ветврачи приняли мужественное решение рискнуть и провести срочное хирургическое вмешательство. Для переливания крови нашли донора.Как прошла операция ещё не известно. Но уже понятно, что понадобятся деньги на оплату диагностики, самой операции и — при успешном её проведении — стационара. Поэтому «Клякса» вновь объявляет сбор средств.Финансово поучаствовать в судьбе хвостатой девочки по имени Гамлет можно денежными переводами по нижеуказанным реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+