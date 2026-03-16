За разбой с рецидивом екатеринбуржец получил 5 лет особого режима

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ревдинский городской суд вынес приговор 45-летнему жителю Екатеринбурга, который в августе 2025 года совершил разбойное нападение на знакомую пару. Добычей стали 200 рублей и недорогой смартфон, однако из-за особо опасного рецидива наказание оказалось суровым.Как установило следствие, в августе прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в квартиру к знакомому, где также находилась сожительница хозяина жилплощади. Угрожая ножом, гость потребовал деньги. Испуганный хозяин отдал 50 рублей. Затем налётчик нашёл кошелёк со 150 рублями и забрал два телефона: iPhone 11 и Redmi 12C стоимостью 6 300 рублей. Под угрозой ножа преступник потребовал назвать пароли от гаджетов. В этот момент хозяин выбежал в подъезд. Налётчик бросился за ним, по пути выронив айфон, и скрылся. В итоге ему удалось унести 200 рублей и телефон «Redmi».При рассмотрении дела выяснилось, что подсудимый ранее уже был судим за тяжкое преступление. Хотя изъятый нож не признан холодным оружием, суд квалифицировал действия как разбой: потерпевшие воспринимали предмет как оружие.Суд признал особо опасный рецидив и отягчающее обстоятельство — алкогольное опьянение. Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии особого режима. Похищенный телефон возвращён владельцу, материальный и моральный вред подсудимый возместил полностью. Мероприятие для возрастной категории 18+