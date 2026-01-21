Возрастное ограничение 18+
На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Увы, но повторить благостную статистику о вчерашней ситуации на свердловских дорогах, не получится. Её омрачил как минимум один смертельный случай, произошедший сегодня днём в городе Асбест.
Примерно в 14.20 на нерегулируемом перекрёстке улиц Некрасова и Московской погиб человек. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус», 38-летний житель города, совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть по линии тротуара. При ударе левой передней частью иномарки она скончалась на месте от полученных травм.
Водитель, имеющий 15-летний стаж, был освидетельствован на состояние опьянения — алкоголь не обнаружен. Однако в прошлом он 23 раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По его словам, он заметил пешехода, когда та быстрым шагом вышла на проезжую часть справа по ходу его движения. Водитель подал звуковой сигнал, но пешеходка, согласно его пояснениям, ускорила шаг, что и привело к наезду.
При обследовании места происшествия дорожными инспекторами выявлены серьёзные недостатки. На проезжей части обнаружена зимняя скользкость в виде снежного наката, а в зоне перекрёстка отсутствовали необходимые дорожные знаки. В отношении организации, ответственной за содержание дороги, возбуждено дело об административном правонарушении. Мероприятие для возрастной категории 18+
Примерно в 14.20 на нерегулируемом перекрёстке улиц Некрасова и Московской погиб человек. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус», 38-летний житель города, совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть по линии тротуара. При ударе левой передней частью иномарки она скончалась на месте от полученных травм.
Водитель, имеющий 15-летний стаж, был освидетельствован на состояние опьянения — алкоголь не обнаружен. Однако в прошлом он 23 раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По его словам, он заметил пешехода, когда та быстрым шагом вышла на проезжую часть справа по ходу его движения. Водитель подал звуковой сигнал, но пешеходка, согласно его пояснениям, ускорила шаг, что и привело к наезду.
При обследовании места происшествия дорожными инспекторами выявлены серьёзные недостатки. На проезжей части обнаружена зимняя скользкость в виде снежного наката, а в зоне перекрёстка отсутствовали необходимые дорожные знаки. В отношении организации, ответственной за содержание дороги, возбуждено дело об административном правонарушении. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Автобус сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
21 января 2026
21 января 2026
Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
22 января 2026
22 января 2026