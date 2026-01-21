Возрастное ограничение 18+

На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина

20.34 Пятница, 23 января 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Увы, но повторить благостную статистику о вчерашней ситуации на свердловских дорогах, не получится. Её омрачил как минимум один смертельный случай, произошедший сегодня днём в городе Асбест.

Примерно в 14.20 на нерегулируемом перекрёстке улиц Некрасова и Московской погиб человек. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус», 38-летний житель города, совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть по линии тротуара. При ударе левой передней частью иномарки она скончалась на месте от полученных травм.

Водитель, имеющий 15-летний стаж, был освидетельствован на состояние опьянения — алкоголь не обнаружен. Однако в прошлом он 23 раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По его словам, он заметил пешехода, когда та быстрым шагом вышла на проезжую часть справа по ходу его движения. Водитель подал звуковой сигнал, но пешеходка, согласно его пояснениям, ускорила шаг, что и привело к наезду.

При обследовании места происшествия дорожными инспекторами выявлены серьёзные недостатки. На проезжей части обнаружена зимняя скользкость в виде снежного наката, а в зоне перекрёстка отсутствовали необходимые дорожные знаки. В отношении организации, ответственной за содержание дороги, возбуждено дело об административном правонарушении.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Автобус сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
21 января 2026
Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
22 января 2026
В Нижнем Тагиле женщина вышла на дорогу на «красный» и попала под машину
15 января 2026
ГИБДД раскрыло подробности смертельного ДТП под Североуральском
16 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:59 Приговор убийце двоих человек на улице Первомайской в Екатеринбурге вступил в силу
20:34 На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина
20:27 Семеро «хвостиков» из села Балтым обрели шанс на благополучную жизнь
19:49 Жители Екатеринбурга планируют накопить в 2026 году в среднем около 409 тысяч рублей
19:15 За сутки большое количество ДТП в Свердловской области всё же не привело к жертвам
18:55 В Серове задержали подозреваемого в двойном убийстве 26-летней давности
18:32 В «Бажовские дни» представят аудиоспектакль в екатеринбургском доме писателя
17:38 Морозы до -40°C прогнозируют в Свердловской области
17:19 Экс-начальника екатеринбургского завода приговорили к семи годам колонии за коммерческий подкуп
16:46 Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в Кушве
16:19 В свердловских магазинах подорожало молоко, несмотря на снижение закупочных цен у производителей
15:58 Криминального авторитета Овчинникова признали виновным в убийстве знахаря
14:49 Прогулки, просмотр фильмов и походы в баню выбирают уральцы для отдыха зимой
14:01 В Кушве ввели режим «повышенной готовности» из-за аварии в котельной
13:34 Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
12:47 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
12:23 Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
11:48 Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
10:46 Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
10:04 Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
09:16 В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
08:48 Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 О влиянии на русскую литературу немецкого сказочника расскажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
20:59 Приговор убийце двоих человек на улице Первомайской в Екатеринбурге вступил в силу
20:34 На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина
20:27 Семеро «хвостиков» из села Балтым обрели шанс на благополучную жизнь
19:49 Жители Екатеринбурга планируют накопить в 2026 году в среднем около 409 тысяч рублей
19:15 За сутки большое количество ДТП в Свердловской области всё же не привело к жертвам
18:55 В Серове задержали подозреваемого в двойном убийстве 26-летней давности
18:32 В «Бажовские дни» представят аудиоспектакль в екатеринбургском доме писателя
17:38 Морозы до -40°C прогнозируют в Свердловской области
17:19 Экс-начальника екатеринбургского завода приговорили к семи годам колонии за коммерческий подкуп
16:46 Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в Кушве
16:19 В свердловских магазинах подорожало молоко, несмотря на снижение закупочных цен у производителей
15:58 Криминального авторитета Овчинникова признали виновным в убийстве знахаря
14:49 Прогулки, просмотр фильмов и походы в баню выбирают уральцы для отдыха зимой
14:01 В Кушве ввели режим «повышенной готовности» из-за аварии в котельной
13:34 Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
12:47 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
12:23 Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
11:48 Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
10:46 Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
10:04 Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
09:16 В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
08:48 Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 О влиянии на русскую литературу немецкого сказочника расскажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK